ضبط عاطلين يحوزان مخدرات و 3 آخرين سرقوا عروقا خشبية من مقاول بسفاجا

البحر الاحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم اول الغردقة، من ضبط عاطل مقيم مركز ناصر – بني سويف، وسابق اتهامه في قضية بحوزته قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، تزن حوالي 45 جراما ومبلغ مالى 450 جنيها، وهاتف محمول عند تواجده بشارع الحجاز .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6440 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة .

كما تم ضبط عاطل اخر، ومقيم شارع باتا – ثان الغردقة، والسابق اتهامه فى قضية سلاح ابيض، وبحوزته قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 10 جرام عند سيره بشارع المستشفى العام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5463 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث سفاجا، من ضبط 3 عاطلين لقيامهم بسرقة كمية من العروق الخشبية من مقاول بسفاجا، من أمام مسكنه عن طريق المغافلة، وتبين ان الثلاث عاطلين يقيمون بمنطقة الإشغالات العسكرية بسفاجاً، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2027 جنح قسم سفاجا لسنة 2018، وجاري العرض النيابة العامة.