ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة فى مداهمة لبؤر إجرامية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 62 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 320 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت مداهمة بؤر إجرامية بقطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، وامبابة، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأنحاء أخرى بالمحافظة، عن إزالة 570 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتحرير 107 قضايا تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.