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الإثنين، 11 يونيو 2018 11:37 م
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صور.. 350 ألف مصل يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:03 م
صور.. 350 ألف مصل يحيون ليلة القدر فى المسجد الأقصى المسجد الأقصى عامر بالمصلين
رام الله (رويترز) _ تصوير أ.ف.ب
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قالت المديرية العامة للأوقاف فى القدس، إن 350 ألف مصل أحيوا ليلة القدر فى المسجد الأقصى اليوم الاثنين.

وتوافد عشرات الآلاف من المصلين إلى ساحات المسجد الأقصى من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها مديرية الأوقاف ازدحام ساحات المسجد الأقصى بالمصلين، كانت إسرائيل قد أعلنت عن تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لدخول المدينة المقدسة فى شهر رمضان. وسمحت للنساء من كافة الأعمار بدخول القدس، بينما سمحت لمن هم فوق الأربعين عاما فقط من الرجال بالدخول أيام الجمعة وهذا اليوم لإحياء ليلة القدر.

ويحتاج الفلسطينيون فى الأوقات العادية تصاريح خاصة من إسرائيل لدخول القدس التى أقامت السلطات جدارا حولها وجعلت الدخول إليها عبر بوابات حديدية ضخمة.

وقدرت مديرية الأوقاف عدد المصلين فى الجمعة الأولى من رمضان بنحو 120 ألفا وفى الجمعة الثانية بنحو 200 ألف مصل وفى الجمعة الثالثة بنحو 250 ألفا، ليزيد العدد إلى 280 ألفا فى الجمعة الرابعة.

المسجد الاقصى عامر بالمصلين
المسجد الاقصى عامر بالمصلين

 

رجل يصلى ومن خلفه قبة الصخرة
رجل يصلى ومن خلفه قبة الصخرة

 


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