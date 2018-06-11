صور.. مواطنو كوريا الشمالية يتابعون أخبار القمة عبر الشاشات فى الشوارع

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

لا صوت يعلو فوق صوت القمة.. هذا هو لسان حال مواطنى كوريا الشمالية، الذين يترقبون إنطلاق اللقاء المرتقب، بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، والمقرر انعقادها غدا الثلاثاء، في سنغافورة.



مواطنى كوريا الشمالية يتابعون باهتمام التقارير الإعلامية حول قمة ترامب وكيم

وحرص مواطنو كوريا الشمالية على متابعة الأخبار المرتبطة بالقمة الأمريكية الكورية الشمالية، عبر الشاشات سواء في الشوارع أو المقاهى العامة، أو فى الصحف، لمعرفة أخر المستجدات المرتبطة بالقمة.



ازدحام أمام الشاشات لمعرفة أخر أخبار القمة المرتقبة

وقام عدد من النشطاء فى كوريا الشمالية بتنظيم وقفات للإعراب عن دعمهم للقمة المرتقبة بين ترامب، وكيم، مؤكدين أنها تأتى لحماية العالم من حرب نووية، ربما تأكل الأخضر واليابس فى حال اندلاعها.



مواطنتان كوريتان تتابعان باهتمام أخر أخبار القمة



صور ترامب وزعيم كوريا الشمالية تهيمن على الشوارع فى بيونج يانج



مواطنى كوريا الشمالية يتابعون أخبار القمة فى الشوارع



المواطنون يتابعون الشاشات أثناء لقاء زعيم كوريا الشمالية مع رئيس وزراء سنغافورة



مظاهرات لتأييد القمة فى شوارع كوريا الشمالية