video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 03:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مواطنو كوريا الشمالية يتابعون أخبار القمة عبر الشاشات فى الشوارع

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:25 م
صور.. مواطنو كوريا الشمالية يتابعون أخبار القمة عبر الشاشات فى الشوارع ترامب وكيم
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

لا صوت يعلو فوق صوت القمة.. هذا هو لسان حال مواطنى كوريا الشمالية، الذين يترقبون إنطلاق اللقاء المرتقب، بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، والمقرر انعقادها غدا الثلاثاء، في سنغافورة.

مواطنى كوريا الشمالية يتابعون باهتمام التقارير الإعلامية حول قمة ترامب وكيم
مواطنى كوريا الشمالية يتابعون باهتمام التقارير الإعلامية حول قمة ترامب وكيم

 

وحرص مواطنو كوريا الشمالية على متابعة الأخبار المرتبطة بالقمة الأمريكية الكورية الشمالية، عبر الشاشات سواء في الشوارع أو المقاهى العامة، أو فى الصحف، لمعرفة أخر المستجدات المرتبطة بالقمة.

ازدحام أمام الشاشات لمعرفة أخر أخبار القمة المرتقبة
ازدحام أمام الشاشات لمعرفة أخر أخبار القمة المرتقبة

 

وقام عدد من النشطاء فى كوريا الشمالية بتنظيم وقفات للإعراب عن دعمهم للقمة المرتقبة بين ترامب، وكيم، مؤكدين أنها تأتى لحماية العالم من حرب نووية، ربما تأكل الأخضر واليابس فى حال اندلاعها.

مواطنتان كوريتان تتابعان باهتمام أخر أخبار القمة
مواطنتان كوريتان تتابعان باهتمام أخر أخبار القمة
صور ترامب وزعيم كوريا الشمالية تهيمن على الشوارع فى بيونج يانج
صور ترامب وزعيم كوريا الشمالية تهيمن على الشوارع فى بيونج يانج

 

مواطنى كوريا الشمالية يتابعون أخبار القمة فى الشوارع
مواطنى كوريا الشمالية يتابعون أخبار القمة فى الشوارع

 

المواطنون يتابعون الشاشات أثناء لقاء زعيم كوريا الشمالية مع رئيس وزراء سنغافورة
المواطنون يتابعون الشاشات أثناء لقاء زعيم كوريا الشمالية مع رئيس وزراء سنغافورة
مظاهرات لتأييد القمة فى شوارع كوريا الشمالية
مظاهرات لتأييد القمة فى شوارع كوريا الشمالية
نشطاء كوريون يحتشدون بالشوارع لتأييد قمة ترامب كيم
نشطاء كوريون يحتشدون بالشوارع لتأييد قمة ترامب كيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب ورئيس كوريا الجنوبية يبحثان هاتفيا ملفات نزع السلاح النووى

صور.. ترامب يحتفل بعيد ميلاده فى سنغافورة قبل ساعات من لقاءة بكيم جونج أون

غرفة التجارة الأمريكية فى سنغافورة تعرب عن دعمها لقمة ترامب وكيم

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب

دونالد ترامب

كيم جونج أون

كوريا الشمالية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة