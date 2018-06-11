صور.. سائقو الشاحنات فى هندوراس يغلقون الطرق احتجاجا على رفع أسعار الوقود

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

قال عدد من سائقى الشاحنات بإغلق عدد من الطرق فى أنحاء من هندوراس، اليوم الأثنين، احتجاجا على رفع أسعار الوقود محذرين من ارتفاع أسعار الأغذية وسلع أخرى نتيجة لذلك.

واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة اسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

واصطفت السيارات فى طوابير امتدت على الطرق فى وسط هندوراس ، وكان المحتجون أغلقوا الطرق فى مدن رئيسية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات .



الشاحنات تصطف احتجاجا على رفع اسعار الوقود



الشاحنات فى هندوراس



لافتة تدعو للاضراب فى هندوراس