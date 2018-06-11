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الإثنين، 11 يونيو 2018 10:07 م
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صور.. سائقو الشاحنات فى هندوراس يغلقون الطرق احتجاجا على رفع أسعار الوقود

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:53 م
صور.. سائقو الشاحنات فى هندوراس يغلقون الطرق احتجاجا على رفع أسعار الوقود سائقو الشاحنات يغلقون طريق فى هندوراس احتجاجا على رفع اسعار الوقود
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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قال عدد من سائقى الشاحنات بإغلق عدد من الطرق فى أنحاء من هندوراس، اليوم الأثنين، احتجاجا على رفع أسعار الوقود محذرين من ارتفاع أسعار الأغذية وسلع أخرى نتيجة لذلك.

واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة اسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

واصطفت السيارات فى طوابير امتدت على الطرق فى وسط هندوراس ، وكان المحتجون أغلقوا الطرق فى مدن رئيسية احتجاجا على رفع أسعار المحروقات . 

الشاحنات تصطف احتجاجا على رفع اسعار الوقود
الشاحنات تصطف احتجاجا على رفع اسعار الوقود

 

الشاحنات فى هندوراس
الشاحنات فى هندوراس

 

لافتة تدعو للاضراب فى هندوراس
لافتة تدعو للاضراب فى هندوراس

 

مظاهرات لقائدى الشاحنات فى هندوراس
مظاهرات لقائدى الشاحنات فى هندوراس

 

 

 


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