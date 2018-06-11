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الإثنين، 11 يونيو 2018 07:00 م
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صور.. زعيم كوريا الشمالية يقوم بنزهة ليلية فى سنغافورة قبل قمته مع ترامب

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:41 م
صور.. زعيم كوريا الشمالية يقوم بنزهة ليلية فى سنغافورة قبل قمته مع ترامب زعيم كوريا الشمالية
سنغافورة (أ ف ب)
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قام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون الاثنين، بنزهة ليلية لافتة فى سنغافورة عشية قمته مع دونالد ترامب، وفق مراسلى فرانس برس.

وتوجه كيم المعروف برحلاته الخارجية النادرة الى الحديقة النباتية فى خليج سنغافورة.

فبعدما لازم الفندق طول اليوم، غادر مساء فى سيارته الليموزين يرافقه موكب كبير توجه الى حديقة "غاردنز باى ذى باي" التى تتجاوز مساحتها عشرة هكتارات وباتت الواجهة السياحية لسنغافورة منذ انشائها قبل بضعة اعوام.

وكان بين مرافقى كيم شقيقته ومستشارته كيم يو جونج، وبعد بضع دقائق، نشر وزير خارجية سنغافورة على تويتر صورة سلفى تجمعه بكيم خلال الزيارة.

والقمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى والزعيم الكورى الشمالى مقررة صباح الثلاثاء فى فندق فخم فى سنغافورة، على ان يعقبها اجتماع يضم فريقى الرئيسين ثم غداء عمل.

وابدت واشنطن استعدادها لمنح كوريا الشمالية "ضمانات أمنية فريدة" فى مقابل الموافقة على نزع سلاحها النووى.           

جولة زعيم كوريا الشمالية
جولة زعيم كوريا الشمالية

 

زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة
زعيم كوريا الشمالية فى سنغافورة

 

حراسة زعيم كوريا الشمالية
حراسة زعيم كوريا الشمالية

 

جانب من حراسة زعيم كوريا الشمالية
جانب من حراسة زعيم كوريا الشمالية

 


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