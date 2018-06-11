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صور.. رجال الانقاذ يواصلون البحث عن ضحايا ثوران بركان جواتيمالا

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:32 ص
صور.. رجال الانقاذ يواصلون البحث عن ضحايا ثوران بركان جواتيمالا رجال الانقاذ فى جواتيمالا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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واصل عمال الإنقاذ فى جواتيمالا، البحث عن الضحايا الذين سقطوا فى منطقة واسعة اجتاحتها الحمم والرماد عقب ثوران بركان فويجو الهائل، وذلك لليوم الثالث على التوالى بعد تقارير عن مقتل 109 شخصا وفقد العشرات.

وثار بركان "دو فويجو" ويعنى "بركان النار" بقوة وأطلق سحبا كثيفة من الرماد فى السماء تساقطت على السكان فضلا عن فيضان من الحمم التى انتشرت على مساحات بالمدن القريبة.

وشدد معهد إنسيفوميه للزلازل والبراكين والأرصاد الجوية تحذيراته بعد ثورة البركان مرة أخرى، مما أدى إلى عمليات إجلاء وإنقاذ، وقالت وكالة إدارة الكوارث إن 1.7 مليون شخص تضرروا من البركان وهو الأكبر فى البلاد خلال أربعة عقود كما جرى إجلاء أكثر من 12 ألف شخص.

البحث عن ضحايا ثوران البركان
البحث عن ضحايا ثوران البركان

 

رجال الانقاذ بجواتيمالا
رجال الانقاذ بجواتيمالا

 

رجال الانقاذ بموقع الانفجار البركانى
رجال الانقاذ بموقع الانفجار البركانى

 

رجال الإنقاذ فى جواتيمالا
رجال الإنقاذ فى جواتيمالا

 

رجال الانقاذ يبحثون عن المفقودين
رجال الانقاذ يبحثون عن المفقودين

 

 


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