video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 11:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. حى الدقى ينفذ حملة لرفع الإشغالات بسليمان جوهر

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:36 ص
صور.. حى الدقى ينفذ حملة لرفع الإشغالات بسليمان جوهر حملة لرفع الإشغالات بالدقى
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
واصل حى الدقى برئاسة اللواء نادر سعيد، حملات رفع الإشغالات والمخالفات بالشوراع التى تقع بنطاق الحى، منعا للزحام بتلك المناطق إلى جانب شكاوى المواطنين من تلك الإشغالات.
 
ونظم الحى حملة إشغالات بشارع سليمان جوهر، صباح اليوم الاثنين، وتم خلالها رفع عدد كبير من إشغالات الباعة الجائلين بالشارع والأكشاك المخالفة.
 
وتمت الحملة تحت إشراف اللواء نادر سعيد رئيس حى الدقى، ومحمد سليمان نائب رئيس الحى، وعاطف جودة العدوى، وأمجد مصطفى، مساعدى رئيس الحى ومجموعة كبيرة من رجال الإشغالات والمتابعة بالحى وشرطة المرافق بحى الدقى.
 
 
حملة رفع الاشغالات بحي الدقي
حملة رفع الإشغالات بحى الدقى

حملة رفع الاشغالات بحي الدقي
حملة رفع الإشغالات بحى الدقى

حملة رفع الاشغالات بحي الدقي
حملة رفع الإشغالات بحى الدقى

حملة رفع الاشغالات بحي الدقي
حملة رفع الاشغالات بحى الدقى
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

صحة الجيزة: طوارئ بمستشفيات المحافظة خلال احتفالات عيد الفطر

حي الدقي

اخر الاخبار

حملة اشغالات

شارع سليمان جوهر

الجيزة




لا تفوتك
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

"قسم إثيوبى" على عدم المساس بحصة مصر يطمئن المصريين.. نواب: تصريحات "أبى أحمد" تدعو للتفاؤل.. وكيل اللجنة الإفريقية بالبرلمان:"تصعيد الملف لرئاسة الجمهورية أنهى الخلافات.. و"دفاع المجلس": حصتنا السنوية لن تتغير

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

قطر تفشل مجددا فى الافتراء على السعودية.. الخطوط الجوية الكويتية تنفى شائعة تنظيم الحمدين بتلقيها توجيهات من المملكة بمنع سفر القطريين لأداء العمرة.. ومواطن قطرى بالحرم المكى يؤكد إجرائه العمره دون عقبات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة