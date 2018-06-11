صور.. حى الدقى ينفذ حملة لرفع الإشغالات بسليمان جوهر

كتب إبراهيم سالم

واصل حى الدقى برئاسة اللواء نادر سعيد، حملات رفع الإشغالات والمخالفات بالشوراع التى تقع بنطاق الحى، منعا للزحام بتلك المناطق إلى جانب شكاوى المواطنين من تلك الإشغالات.

ونظم الحى حملة إشغالات بشارع سليمان جوهر، صباح اليوم الاثنين، وتم خلالها رفع عدد كبير من إشغالات الباعة الجائلين بالشارع والأكشاك المخالفة.

وتمت الحملة تحت إشراف اللواء نادر سعيد رئيس حى الدقى، ومحمد سليمان نائب رئيس الحى، وعاطف جودة العدوى، وأمجد مصطفى، مساعدى رئيس الحى ومجموعة كبيرة من رجال الإشغالات والمتابعة بالحى وشرطة المرافق بحى الدقى.