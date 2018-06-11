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صحيفة إماراتية: نتائج الاجتماع الرباعى تؤكد وقوف النظام الإقليمى مع الأردن

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:36 ص
صحيفة إماراتية: نتائج الاجتماع الرباعى تؤكد وقوف النظام الإقليمى مع الأردن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أبوظبى (أ ش أ)
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رأت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، أن نتائج الاجتماع الرباعى فى مكة المكرمة لدعم الأردن، هى تأكيد عربى واضح على وقوف أركان النظام الإقليمى العربى مع الأردن لصيانة أمنها واستقرارها.

وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان "سند الأشقاء"، أن الإمارات كعادتها دوما تقف ثابتة راسخة قوية خلف أشقائها العرب وقت التحديات..وأن هذا التحرك السريع من جانب الدول الخليجية الثلاث هو امتداد طبيعى للسياسات الأصيلة التى تقف دوما مع الحق والشرعية لحماية مصالح الشعوب الشقيقة بعيدا عن الأهواء والمغامرات والمؤامرات.

وأضافت أن السعودية والإمارات جنبتا العالم العربى ويلات وشرورا خطيرة بمواقف مبدئية من هذا النوع مع الأشقاء العرب خلال السنوات الأخيرة لأنهما تقفان دوما مع حق الشعوب الأساسى فى الأمن والأمان والاستقرار بعدما كادت تعصف رياح الفوضى والتخريب بمقدرات المنطقة.

وأكدت الصحيفة، فى ختام افتتاحيتها، أنه لولا الجهود التى بذلتها الدولتان وما زالت كل منهما تضطلع بها على مختلف الصعد، لتكبد العرب خسائر فادحة بسبب أولئك الذين يريدون الفساد فى الأرض ببث الفوضى وضرب الشرعية ونشر نار الإرهاب والتطرف ودفع العالم العربى للمجهول.. وهيهات أن يتحقق مرادهم لأن السعودية والإمارات والمخلصين من العرب يقفون لهم مع الأشقاء سدا منيعا.. ولا عزاء للمتآمرين.

 


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