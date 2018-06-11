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صحة الجيزة: طوارئ بمستشفيات المحافظة خلال احتفالات عيد الفطر

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:47 ص
صحة الجيزة: طوارئ بمستشفيات المحافظة خلال احتفالات عيد الفطر وزارة الصحة
كتب إبراهيم سالم
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قال الدكتور هشام كامل، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إنه تم التأكيد على استمرار عمل غرفة الأزمات على مدار 24 ساعة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك والتنسيق مع غرفة أزمات المحافظة، إلى جانب توفير الأدوية والطعوم اللازمة لعلاج حالات التسمم، والتنسيق مع كل مستشفيات الحميات ورفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات، وعمل جداول مرور مكثف على المصانع والمحلات.

وأضاف كامل، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على إخلاء 30% من أسرة المستشفيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات، والتنسيق مع بنوك الدم لتوفير الدم ومشتقاته، وعمل جداول لتغطية العمل على مدار 24 ساعة بفريق طبى.

وأشار كامل إلى أنه تم عمل 8 قوافل فى شهر مايو بمناطق الصف وأطفيح ومنشأة القناطر وكرداسة، إلى جانب استمرار العمل من خلال 5 قوافل بمبادرة فيروس سى بداية من فبراير الماضى، إلى جانب استمرار العمل فى 11 وحدة تؤدى نفس الغرض.


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