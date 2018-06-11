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شيخ الأزهر باحتفالية ليلة القدر: الإسلام ساد العالم بالقرآن وقيمه وأخلاقه

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:58 م
شيخ الأزهر باحتفالية ليلة القدر: الإسلام ساد العالم بالقرآن وقيمه وأخلاقه الدكتور أحمد الطيب - الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله
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قال فصيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن نزول القرآن فى ليلة القدر فرقانًا بين الحق والباطل، وبداية لعهد جديد أصبح الإنسان فيه خليفة عن الله تعالى فى عمارة الكون والسير على منهج الله من أجل إقامة العدل والحكم بالحق والمساواة ودفع الظلم والتظالم بينهم.

 

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، خلال كلمته فى احتفالية مصر بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، إن الإسلام ساد العالم بالقرآن الكريم وقيمه وأخلاقه، وأن القرآن هو الكتاب الإلهى الذى شكل حصن الأمة ودرعها الذى حماها عبر القرون.


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