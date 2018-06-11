شعبة مواد البناء تقترح إنشاء مدينة صناعية لجذب استثمارات جديدة

كتب - إسلام سعيد

طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى غرفة القاهرة التجارية، بإنشاء مدينة صناعية عملاقة تضم كافة الصناعات التى يحتاجها المواطن، وذلك بهدف توفير كافة المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجين بعينهم.

وقال الزينى لـ"اليوم السابع"، إن العاصمة الإدارية صرح عملاق ونحن بحاجة إلى مدينة صناعية متكاملة على غرار العاصمة الإدارية، موضحا" العاصمة الإدارية إذا أردت أن تبنى أو تطور أى شىء فيها ستجد أن كافة الإمكانيات موجود سواء بنية تحتية أو كهرباء ومياه ونحن بحاجة إلى مدينة صناعية على هذا المنوال".

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن إنشاء مدينة صناعية عملاقة تقوم عليها الحكومة حلم يمكن تحقيقه، وذلك لأنها ستتاح بها كافة الإمكانيات وهو ما يجعل دخول استثمارات جديدة فيها أمر سهل جدا خاصة فى ظل اتاحة بنية تحتية قوية بها.