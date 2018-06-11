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الإثنين، 11 يونيو 2018 07:02 م
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شرطة ديالى: انخفاض انخراط المراهقين فى الأعمال الإرهابية بنسبة 95%

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:26 م
شرطة ديالى: انخفاض انخراط المراهقين فى الأعمال الإرهابية بنسبة 95% القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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كشفت شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، عن أن نسبة انخراط المراهقين فى الأعمال "الإرهابية" انخفضت بنسبة 95% خلال النصف الأول من 2018 قياسا بالأعوام الماضية، مشيره إلى أن حملات التوعية الأمنية ساهمت فى إنقاذ الكثيرين.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطيه لقناة (السومرية)، إن المراهقين كانوا جزءا اساسيا من جماعة التطرف فى ديالى من خلال استغلالهم وتحويلهم إلى أدوات قتل بشرية، لافتا الى ان التنظيمات المتطرفة كانت تركز على استقطابهم بشكل كبير.

 

 

 


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