شرطة بريطانيا تبحث عن حقيبة خاصة بمنفذ تفجير مانشستر في مكب للنفايات

رويترز

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تبحث عن حقيبة في مكب للنفايات فى بيرى، بشمال انجلترا، فى إطار التحقيقات التى تجريها عن التفجير الانتحارى، الذي وقع فى قاعة مانشستر أرينا للحفلات، وأسفر عن مقتل 22 شخصا العام الماضى.

وقالت متحدثة باسم شرطة منطقة مانشستر إن "رجال الشرطة يقومون حاليا بعملية تفتيش فى مكب للنفايات في بيرى، فيما يتصل بالتحقيقات الجارية في هجوم أرينا".

وأضافت أن عملية البحث فى بيري، الواقعة شمالى مانشستر، يتعلق بحقيبة زرقاء ظهرت فى صور مع الانتحارى فى يوم الهجوم.