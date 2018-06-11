شاهد فى دقيقة.. خطة أمريكا لإسقاط النظام الإيرانى

كتب ـ محمد محسن أبو النور

وضعت الإدارة الأمريكية خطة من 10 بنود لإسقاط النظام الإيرانى، بعد أن سادت آراء فى البيت الأبيض مفادها أنه لا يمكن حل الخلافات مع طهران، طالما أن هذا النظام يحكم البلاد، ويمكن تلخيص تلك الخطوات كالتالى:

1- فرض حصار جوى وبحرى على إيران من كل الجهات.

2- منع الطائرات والسفن الإيرانية من استخدام موانئ الدول الحليفة لأمريكا.

3- دعم المعارضة الإيرانية فى الخارج ودعم البلوش والعرب فى الداخل.

4- دعم الفعاليات والاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكم فى الداخل.

5- تشجيع ودعم الشعوب غير الفارسية للمطالبة بحقوقهم.

6- تجميد حسابات الأفراد والكيانات الداعمة للحرس الثورى بالداخل والخارج.

7- إرغام إيران على دفع تعويضات لضحايا هجمات 11 سبتمبر.

8- رفع السرية عن بعض التقارير الاستخباراتية المتعلقة بإيران ونشرها للرأى العام.

9- قيام سفراء أمريكا فى الدول المجاورة لإيران بشرح الخطة وتوفير الدعم لها.

10- التشاور الدائم مع حلفاء أمريكا الإقليميين لتسهيل تنفيذ الخطة.