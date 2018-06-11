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س و ج.. ما هى خيول برزفالسكى المهددة بالانقراض فى روسيا ؟

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:50 م
س و ج.. ما هى خيول برزفالسكى المهددة بالانقراض فى روسيا ؟ خيول برزيفالسكى
كتب: محمد الأحمدى
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أفادت وزارة الموارد الطبيعية الروسية، اليوم الاثنين، بولادة أول مهر من خيول "برزفالسكى" المهددة بالانقراض داخل محمية طبيعية فى مقاطعة أورينبورج الروسية القريبة من الحدود مع كازاخستان.

الوزارة أكدت أن المهر هو أول مولود فى إطار برنامج فريد من نوعه لتكاثر وزيادة عدد هذه الحيوانات المهددة بالانقراض في روسيا (الموجودة فى الكتاب الأحمر الخاص بالحيوانات المهددة بالانقراض).

وفى هذا الإطار يقدم اليوم السابع أبرز المعلومات عن خيول برزفالسكى فى صورة س و ج.

خيول برزافالسكى
خيول برزافالسكى

أين تعيش خيول برزفالسكى ؟

تسكن فى السهوب والسهول المفتوحة والشبه صحراوية فى أوروبا الغربية ومنغوليا والصين، ومهدد بالانقراض فى روسيا.

ما هى الأسماء المختلفة لخيول برزفالسكى ؟

خيول برزيفالسكى يعرف أيضاً بإسم خيول برزوالسكى أو خيول برزفالسكى ، وهو نوع من الخيول البرية .

لماذا سميت بهذا الاسم ؟

أخذت هذه الخيول تسميتها من اسم مستكشفها الروسى نيقولاى برزوالسكى

حصان برزيفالسكي
حصان برزيفالسكي

ما هو لون شعر خيول برزيفالسكى ؟

يغطى جسد هذه الخيول لون شعر أحمر، وفى الجانب السفلى من الجسم باللون البنى أو الرمادى المصفر، فى حين تظهر الرأس والعنق باللون القاتم عن باقى الجسم، ويغطى الساقين بعصابات سوداء، ولديه لديه رأس كبيرة ورقبة قصيرة ، وذو جسم ممتلئ .

ما هو حجم هذه الخيول ؟

خيول برزيفالسكى يمكن أن تصل حجمها إلى 4.65 بوصة، ويصل طوله إلى 7 أقدام و يصل وزنه إلى 440-600 كيلو.

ما هى أنواع الأطعمة التى تتناولها هذه الخيول ؟

تأكل خيول برزيفالسكى أنواع مختلفة من الأعشاب، ودائما مايبحث هذا الخيل عن الغذاء، فهو يأكل 12 - 15  كيلو من العشب يوميا، كما يستخدم حوافره الحادة لحفر الأرض بحثا عن الماء.

خيول برزيفالسكي الروسية
خيول برزيفالسكي الروسية

ما هى الحيوانات المخيفة لهذه الخيول ؟

تعتبر الحيوانات المفترسة الرئيسية لخيول برزيفالسكى الذئاب، ولديه حاسة شم وسمع ممتازة، والتى تستخدم فى الغالب للكشف عن الحيوانات المفترسة المحتملة بالنسبة له.

متى يأتى موسم التزاوج لدى هذه الخيول ؟

يبدأ موسم التزاوج خلال فصلى الربيع والصيف، وتستمر فترة الحمل نحو 11-12 شهرا وينتهى بإنجاب صغير واحد "مهرا" ، يصبح قادرا على المشى خلال ساعة واحدة من بعد الولادة، بينما يبقى مع أمه حتى عامين من عمره، ليصبح ناضجاً جنسيا.

ما هى الأعمار المناسبة لهذه الخيول ؟

خيول برزيفالسكى يمكنها البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 20 عاما وحيده، وأكثر من 20 عاما فى الحياة البرية وسط الحيوانات.

خيول برزيفالسكي
خيول برزيفالسكي

 


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خيول برزيفالسكى




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