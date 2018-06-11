video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 05:42 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:29 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

ضوابط جديدة أقرها المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الأخير بخصوص اختبارات القدرات، التى من المقرر أن تنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، يرصدها "اليوم السابع" من خلال خدمته الحصرية س وج.

ما هى كليات القدرات ؟

تنطلق اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام مثل كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية والموسيقية والنوعية.

متى تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة

ما الإجراءات الجديدة لاختبارات القدرات والرسوم المقررة لها ؟

توحيد الاختبارات فى جميع كليات كل قطاع.الالتزام بالجدول الزمنى المحدد من التنسيق الإلكترونى.توحيد رسوم الاختبار بالكلية بمبلغ 350 جنيها، طابع كل نقابة حسب التخصص، تقوم الكلية بتوريد مبلغ 50 جنيها فقط عن كل طالب إلى الخزانة العامة للدولة، توحيد اختبارات القدرات اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019.

ما الضوابط الجديد لاختبار كليات الفنون التطبيقية ؟

هناك مجموعة من الضوابط الجديدة لاختبارات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية والتربية النوعية "شعبة فنون" وهى:

اختبار التصميم 30 درجة، اختبار الرسم 40 درجة، اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى التخصص الإلكترونى 30 درجة، اختبار شخصى لمن يجتاز الاختبارات السابقى "لائق أو غير لائق".

 كيف يتم توزيع درجات اختبار العمارة بالفنون الجميلة ؟

اختبار الرسم المعمارى 60 درجة، اختبار تاريخ العمارة 10 درجات، اختبار الذكاء والمعلومات العامة فى التخصص الإلكترونى 30 درجة، يكون هناك اختبار شخصى للطلاب.

ماذا عن اختبارات التربية الموسيقية ؟

تتم بكليات التربية الموسيقية والتربية النوعية وشعبة التربية الموسيقية.يكون اختبار السماع 65 درجة واختبار الذكاء والمعلومات العامة فى التخصص الإلكترونى 35.يكون هناك اختبار شخصى.

ما هى ضوابط اختبارات التربية الرياضية ؟

يكون اختبار طبى وقوام "لائق أو غير لائق".اختبار شخصى "لائق أو غير لائق".اختبار المهارة والرياضة 70 درجة.اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى التخصص الإلكترونى 30 درجة.

متى يعتبر الطالب نفسه ناجحا فى اختبارات القدرات ؟

المجلس الأعلى للجامعات وضع شروطا للنجاح فى الاختبارات وهى حصول الطالب على 70 % من إجمالى تفاصيل توزيع الدرجات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس قطاع البعثات بالتعليم العالى تلتقى السفير القبرصى لبحث التعاون المشترك

مصادر: وزير التعليم العالى بمكتبه ويمارس عمله وضمن التشكيل الجديد

الاعلى للجامعات

اختبارات القدرات

ضوابط اختبارات القدرات




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة