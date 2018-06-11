س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

وائل ربيعى

ضوابط جديدة أقرها المجلس الأعلى للجامعات باجتماعه الأخير بخصوص اختبارات القدرات، التى من المقرر أن تنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، يرصدها "اليوم السابع" من خلال خدمته الحصرية س وج.

ما هى كليات القدرات ؟

تنطلق اختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام مثل كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية والموسيقية والنوعية.

متى تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.

تنطلق بعد 72 ساعة من انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة

ما الإجراءات الجديدة لاختبارات القدرات والرسوم المقررة لها ؟

توحيد الاختبارات فى جميع كليات كل قطاع.الالتزام بالجدول الزمنى المحدد من التنسيق الإلكترونى.توحيد رسوم الاختبار بالكلية بمبلغ 350 جنيها، طابع كل نقابة حسب التخصص، تقوم الكلية بتوريد مبلغ 50 جنيها فقط عن كل طالب إلى الخزانة العامة للدولة، توحيد اختبارات القدرات اعتبارا من العام الجامعى 2018/2019.

ما الضوابط الجديد لاختبار كليات الفنون التطبيقية ؟

هناك مجموعة من الضوابط الجديدة لاختبارات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية والتربية النوعية "شعبة فنون" وهى:

اختبار التصميم 30 درجة، اختبار الرسم 40 درجة، اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى التخصص الإلكترونى 30 درجة، اختبار شخصى لمن يجتاز الاختبارات السابقى "لائق أو غير لائق".

كيف يتم توزيع درجات اختبار العمارة بالفنون الجميلة ؟

اختبار الرسم المعمارى 60 درجة، اختبار تاريخ العمارة 10 درجات، اختبار الذكاء والمعلومات العامة فى التخصص الإلكترونى 30 درجة، يكون هناك اختبار شخصى للطلاب.

ماذا عن اختبارات التربية الموسيقية ؟

تتم بكليات التربية الموسيقية والتربية النوعية وشعبة التربية الموسيقية.يكون اختبار السماع 65 درجة واختبار الذكاء والمعلومات العامة فى التخصص الإلكترونى 35.يكون هناك اختبار شخصى.

ما هى ضوابط اختبارات التربية الرياضية ؟

يكون اختبار طبى وقوام "لائق أو غير لائق".اختبار شخصى "لائق أو غير لائق".اختبار المهارة والرياضة 70 درجة.اختبار ذكاء ومعلومات عامة فى التخصص الإلكترونى 30 درجة.

متى يعتبر الطالب نفسه ناجحا فى اختبارات القدرات ؟

المجلس الأعلى للجامعات وضع شروطا للنجاح فى الاختبارات وهى حصول الطالب على 70 % من إجمالى تفاصيل توزيع الدرجات.