سقوط 3 متهمين بحوزتهم حشيش وأقراص مخدرة فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "ممدوح.ع.ع"41 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 180 قرص مخدر وكمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "رامى.ش.ع"39 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته 200 قرص مخدر ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه وهاتف محمول والمتهم "محمد.م.م"33 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته 30 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.