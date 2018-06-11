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سقوط عامل نظافة وراء سرقة 32 ألف جنيه من خزينة كافية فى عابدين

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:49 م
سقوط عامل نظافة وراء سرقة 32 ألف جنيه من خزينة كافية فى عابدين المتهم بسرقة خزينة فى عابدين
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة عابدى القبض على عامل نظافة لسرقته 32 ألف جنيه من داخل خزينة كافية، وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

وتلقى قسم شرطة عابدين من "محمد.ع.م" 36 سنة صاحب كافيه باكتشافه سرقة مبلغ مالى 32 ألف جنيه من داخل خزينة الكافيه ملكه، جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

 

ومن خلال الفحص والتحريات تبين وجود كسر بكالون الباب الرئيسى والداخلى للكافيه من الداخل وعثر على الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة عبارة عن (جاكوش، مفك، أجنة حديدية، سلاح أبيض سكين")

 

وكشفت التحريات التى باشرها المقدم حسام العشماوى رئيس مباحث عابدين، عقب فحص العاملين والمترددين على الكافيه، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمودع.ع" 18 سنة، عامل نظافة بالكافيه، بإعداد الأكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل الخزينة فخطط لسرقتها وفى سبيل ذلك اختبئ داخل الكافيه عقب انتهاء العمل ثم قام بكسر الخزينة من الخلف باستخدام الأدوات المعثور عليها وسرقة المبلغ المالى المشار اليه ثم تمكن من الخروج عقب قيامه بكسر البابين الرئيسى والداخلى ولاذ بالفرار وأضاف بتخلصه من جهاز DVR المستولى عليه بإلقائه بمياه نهر النيل.

 

كما تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه لدى صديقه "أحمد.ع.ح" 30 سنة ترزى والذى نفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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