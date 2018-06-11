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سقوط عاطل وراء سرقة الهواتف من المواطنين داخل مستشفى قصر العينى

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:06 م
سقوط عاطل وراء سرقة الهواتف من المواطنين داخل مستشفى قصر العينى المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أثناء تفقد الأوضاع الأمنية، بشارع عبد العزيز آل سعود، حيث تناهى إلى سمعه صوت استغاثة من إحدى الفتيات، وباستبيان الأمر تمكن من ضبط "على م س" 18 سنة، عاطل، عقب قيامه بسرقة  هاتف محمول من "سارة ا ج" 21 سنة، طالبة، وبسؤالها قررت بأنها أثناء تواجدها داخل مستشفى القصر العينى فوجئت بقيام المتهم بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

ومن خلال تطوير مناقشته، اعترف بارتكاب  3 حوادث سرقة هواتف محمولة من داخل المستشفى  بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرفوا على الهواتف واقروا بانهم كانوا فى سبيلهم لتحرير محاضر بوقائع السرقات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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