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سفير الأردن بالكويت: دفعنا ومازلنا ندفع ثمن مواقفنا تجاه القدس

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:18 ص
سفير الأردن بالكويت: دفعنا ومازلنا ندفع ثمن مواقفنا تجاه القدس القدس - أرشيفية
الكويت (أ ش أ )
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قال سفير الأردن لدى الكويت صقر أبوشتال، إن بلاده دفعت ثمن مواقفها تجاه قضية القدس، مشيرا الى أن قضية القدس، هى مفتاح السلام، ليس على مستوى المنطقة فقط، بل على صعيد العالم كله.

وأضاف أبوشتال فى لقائه بعدد من ممثلى الصحف المحلية الكويتية أن الملك عبدالله الثانى ملك الأردن سبق وأن حذر خلال زيارته للولايات المتحدة، ادارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من سلبيات أى قرار قبل أن تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا للفلسطينيين، من خلال دولة مستقلة عاصمتها القدس، مع وجود الدعم العربى لمبادرة السلام التى أقرتها القمة العربية فى بيروت عام 2002، مشددا على أن القدس خط أحمر بالنسبة للاردن، وانه لا مساومة عليها مهما كان الثمن.

وفيما يتعلق بموقف الكويت، وارسال أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مبعوثا خاصا له لملك الأردن فور اندلاع الأحداث الاخيرة التى شهدها الأردن، قال السفير أبوشتال إن ذلك يدل على عمق العلاقات بين الأردن والكويت، مشيرا الى أن الملك عبدالله الثانى سيزور الكويت يوم غد الثلاثاء كعادته فى شهر رمضان سنويا.

وعن الوضع فى الأردن ومساندة الملك عبدالله للشعب فى الأحداث الأخيرة، قال سفير الأردن لدى الكويت، إن الملك طلب قبل هذه الأحداث الاجتماع مع مجموعة من الشباب بشكل عشوائي؛ حيث أكد أنه يريد سماعهم وانتقادهم وسماهم بالأغلبية الصامتة، وطلب منهم وضع مبادرات، واستلم بالفعل سبع أوراق نقاشية غطت كل مناحى العمل الادارى والاجتماعى والسياسى فى الأردن ونوقشت فى الجامعات.

وأضاف أن المسيرات التى حدثت فى الأردن كانت سلمية، مشيرا الى ان التظاهر حق دستورى واستحقاق ديمقراطى، وأن الذين خرجوا عبروا عن رأيهم، فيما أرسل الملك ولى عهده إلى المتظاهرين ليؤكد لهم مساندته، مع اصدار تعليمات صارمة بعدم تعرض الأمن للمتظاهرين بل حمايتهم.

 


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