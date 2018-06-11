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سعر اليورو اليوم الاثنين 11-6-2018 وارتفاع العملة الاوروبية

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:15 ص
سعر اليورو اليوم الاثنين 11-6-2018 وارتفاع العملة الاوروبية اليورو
كتبت- دانه الحديدى
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 11-6-2018، رغم الانخفاض الذى شهدته العملة الأوروبية خلال تعاملات الأمس، مسجلا فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، 20.91 جنيه للشراء، و21.13 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم

ووفقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم، والتى جائت كالتالى..

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.93 جنيه للشراء

21.09 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.91 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.91 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.91 جنيه للشراء

21.13 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.89 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.85 جنيه للشراء

21.12 جنيه للبيع


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