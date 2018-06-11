video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 12:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الاثنين 11-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:10 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 11-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار
كتبت دانه الحديدى
إضافة تعليق
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بعد تراجعه أمس بقيمة تراوحت من قرشا واحدا الى 3 قروش، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتها، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار العملات اليوم الاثنين 11-6-2018 واستقرار الدولار

الدولار

سعر الدولار

الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

اسعار الدولار

اخبار الاقتصاد

اسعار العملات




لا تفوتك
التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

"الزراعة" تواصل محاربة الغلاء.. ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة استعدادًا لعيد الفطر.. عروض خاصة للدواجن والحمام والبط والرومى والخضار.. وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

"مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده

"مديح الدم" كتاب يرصد أبشع جرائم الإبادة الجماعية عام 1994 فى رواندا.. الباحث يخاطر بحياته لتدوين قصص الهاربين من البلد الأفريقى ويلتقى الجنود والناجين.. جودى روفر: الرئيس بول كاجامى خطير ولم يقم بذلك وحده

الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل

الأهلي يطالب أندرلخت بـ 400 ألف دولار .. أعرف التفاصيل

جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة"

جرائم الموضة.. حواجب 2018 بين النص دايرة و"البشلة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة