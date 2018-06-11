سعر الدولار اليوم الاثنين 11-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت دانه الحديدى

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-6-2018، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بعد تراجعه أمس بقيمة تراوحت من قرشا واحدا الى 3 قروش، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيها للبيع.

سعر الدولار

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى مختلف البنوك وفقا لآخر تحديثاتها، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع