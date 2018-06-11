سحر نصر تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة العمل الدولية وبنك الكويت الوطنى

كتب ــ عبد الحليم سالم

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع كل من، بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتور ياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى – مصر، مذكرة تفاهم لإنشاء 100 وحدة مُخمر الغاز الحيوى فى محافظة المنيا، بدعم فنى من مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" الممول من جانب الحكومة الكندية، بحضور اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، والدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والسفير جيس داتون، سفير كندا لدى القاهرة، وآمال موافى، كبير المستشارين الفنيين لمشروع وظائف لائقة لشباب مصر وممثلين عن وزارة القوى العاملة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم بنك الكويت الوطنى بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات الريفية فى مصر، من خلال الدعم المالى لخمس شركات ناشئة، وذلك لتيسير بناء وتشغيل 100 وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوى فى قرى المنيا، وتنفذ وحدات الغاز الحيوى بدعم فنى من مشروع منظمة العمل الدولية " وظائف لائقة لشباب مصر" الممول من جانب الحكومة الكندية.

وتهدف المبادرة إلى دعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية للمساعدة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات الريفية من خلال تدريب المهندسين والمهندسات من الشباب وعمال البناء على بناء وحدات إنتاج الغاز الحيوى وصيانتها، إضافة إلى تركيب وحدات منزلية لإنتاج الغاز الحيوى وذلك لتوليد طاقة حيوية من السماد الطبيعي، وهو ما يساعد فى الحد من الفقر، وتوفير فرص عمل، وتحسين الظروف المعيشية فى قرى المنيا المستهدفة.

وأكدت الوزيرة، أن هذا المشروع من أهم المشروعات التى تعطى الوزارة لها اولوية لأنها توفر فرص عمل للشباب، موضحة أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تم الارتقاء بترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح فرع لمركز خدمات المستثمرين فى المنيا خلال الفترة المقبلة تم إنشاؤه وفق أحدث الإمكانيات، من أجل تقديم افضل الخدمات للمستثمرين والمستثمر الصغير والشركات فى المحافظة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على دعم الشباب خاصة من خلال التمويل أو المنح التى تحصل عليها الوزارة.

وأكد اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، أن منظمة العمل الدولية تقدمت بعدة مشروعات للمحافظة خلال الفترة الماضية منها هذا المشروع وتم الموافقة عليه، مقدما الشكر للوزيرة على دعمها لمحافظة المنيا.

وأشاد بيتر غوى، مدير منظمة العمل الدولية، بجهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشيرا إلى أن توفير وظائف للشباب هو أحد الوسائل التى تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى فى مصر.

وذكر أن منظمة العمل الدولية تعمل على التعاون مع القطاعين العام والخاص، من أجل توفير وظائف للشباب من خلال دعم الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.

وأوضح السفير جيس داتون، سفير كندا لدى القاهرة، أن الاستثمار مهم للغاية فى مصر، وكندا تريد أن يكون لها دور فعال فى دعم التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن إحدى أولويات كندا هو النمو من أجل الجميع من خلال ريادة الأعمال، معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة العمل الدولية.

وأشار الدكتور ياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى، إلى أن البنك يعى تمام اهمية هذا المشروع ومصادر الطاقة المتجددة ولديه مشروعات لخدمة المجتمع، ويركز البنك على الصحة والشباب والبيئة فى المشروعات الخاصة به، من أجل العمل على تنمية المجتمع فى مصر، مما يساهم فى تقليل معدلات الفقر ودعم المرأة المصرية.

وذكر الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تقدم الدعم الفنى والعلمى للشباب الذين يقومون بمشروع الغاز الحيوى، مشيرا إلى أنه خلال شهر ونصف سيتم انشاء 100 وحدة مُخمر الغاز الحيوى فى المنيا.​