سانا: طائرات التحالف الدولى ترتكب مجزرة راح ضحيتها 18 مدنيا بريف الحسكة

أ ش أ - رويترز

شنت طائرات التحالف الدولى هجوما راح ضحيته 18 مدنيا معظمهم نساء وأطفال عراقيون لاجئون إلى قرية خويبيرة بريف الحسكة الجنوبى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن طائرات "التحالف الدولي" قصفت مدرسة فى قرية خويبيرة جنوب شرق الشدادى، مما تسبب بمجزرة راح ضحيتها 18 مدنيا معظمهم نساء وأطفال عراقيون فروا من جرائم إرهابيى "داعش" وقصف "التحالف" فى الحسكة، وأشارت الوكالة إلى أن التحالف الدولى يعمد إلى قصف قرى فى ريف مدينة الشدادى بمختلف أنواع الأسلحة تمهيدا لاحتلال مجموعات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القرى.

ومن جهته، قال الكولونيل شون رايان، وهو متحدث باسم التحالف، إن تقرير التلفزيون السورى مفبرك، مضيفا "لم نرصد إصابة أو مقتل أى مدنيين جراء ضربات للتحالف فى الحسكة اليوم"، ورفض التحالف هذا التقرير، وقال إنه يطبق "معايير صارمة لعمليات الاستهداف ويقوم بجهود غير عادية لحماية غير المقاتلين".