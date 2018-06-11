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رئيس وزراء سنغافورة يهنئ مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:40 م
رئيس وزراء سنغافورة يهنئ مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة مصطفى مدبولى الملكف بتشكيل الحكومة
القاهرة (أ ش أ)
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أرسل رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج خطاب تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء.

وأكد لونج - وفقا لبيان صادر عن الخارجية السنغافورية اليوم الإثنين - أن مصر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية وتاريخية يدعمها تعاون وثيق وتفاهم مشترك.

وأشار رئيس الوزراء السنغافورى إلى أهمية تبادل الزيارات الرسمية فى توطيد العلاقات بين البلدين..معربا عن أمله فى استقبال مدبولى فى سنغافورة قريبا.

ويواصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ، إجراء مقابلات للانتهاء من عمليات اختيار الوزراء الجدد.  

 


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