رئيس تنشيط السياحة: ارتفاع مؤشر حجوزات العرب خلال إجازة العيد

كتبت ميرفت رشاد

أكد المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن نتائج الحملة الترويجية لمصر فى دول مجلس التعاون الخليجى التى تم إطلاقها فى شهر رمضان الكريم، سيكون لها مردود إيجابى فى ارتفاع مؤشر حجوزات السياح العرب خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نتائج الحملة ستظهر بقوة خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، مشيرا إلى أهمية السوق العربى ودول مجلس التعاون الخليجى، والذى يمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث إن السياحة العربية تمثل 30% من السياحة الوافدة، لافتا إلى أن مصر تعد مقصدا هاما للسائح العربى لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الحملة تركز بشكل خاص على عرض الفيلم القصير "هى دى مصر" الحائز على العديد من الجوائز العالمية، حيث يتم عرضه بكثافة على أربع قنوات تليفزيونية عبر منطقة الخليج فى أوقات الذروة الإعلانية قبل وأثناء وبعد البرامج والمسلسلات الرمضانية ذات المشاهدة العالية.

وأشار إلى أن الحملة الترويجية تشتمل أيضا وضع لوحات إعلانية خارجية ضخمة فى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والهاتف المحمول فى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن.