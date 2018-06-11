رئيس الوزراء الماليزى يؤكد ضرورة تفعيل المجموعة الاقتصادية لدول شرق آسيا

كوالالمبور (أ ش أ )

أكد رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم الاثنين، أن مبادرة المجموعة الاقتصادية لدول شرق آسيا ينبغى أن تبدأ عملها من أجل مواجهة الحمائية التجارية المتزايدة التى أظهرتها بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مهاتير فى كلمته خلال مؤتمر آسيا الدولى الرابع والعشرين حول مستقبل آسيا بالعاصمة اليابانية طوكيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية، "إن الولايات المتحدة حالياً أصبحت انعزالية مجدداً، لذلك نحن بحاجة إلى النظر فى تشكيل المجموعة الاقتصادية لدول شرق آسيا أكثر جدية".

وأضاف رئيس الوزراء الماليزى أن اقتراح فتح منطقة التجارة الحرة الإقليمية يشمل أيضاً دولاً مثل الهند وبلدان أخرى فى آسيا الوسطى.