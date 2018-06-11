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دفاع أحمد عز يقدم أوراق التصالح فى "استرداد الأموال".. وحجز الدعوى لإقرار التصالح 12 أغسطس

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:39 م
دفاع أحمد عز يقدم أوراق التصالح فى "استرداد الأموال".. وحجز الدعوى لإقرار التصالح 12 أغسطس رجل الاعمال احمد عز
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة القاهرة الجديدة، حجز قضية أحمد عز واللجنة القومية لاسترداد الأموال للحكم يوم 12 أغسطس المقبل.

 

وجاء قرار المحكمة بحجزها للحكم بناء على طلب دفاع رجل الأعمال أحمد عز، بتعجيل الدعوى رقم 9271 لسنة 2011، بناء على التصالح الذى تم فى الدعوى مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال.

 

قدم دفاع عز للمحكمة شهادة بالتصالح، وقد صادقت النيابة العامة على وجود تصالح في الدعوى، وطلب دفاع أحمد عز الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح وفقا لأحكام القانون 28 لسنة 2015، وانضمت النيابة العامة لطلب الانقضاء.

 

جدير بالذكر أن الدعوى المنظورة، كان قد تم وقفها تعليقا على القضية الخاصة برخص الحديد، والتي صدر فيها حكم بالانقضاء بالتصالح 8 مارس الماضى، والقضية الخاصة بالدخيلة، والتى صدر فيها الحكم بالانقضاء بالتصالح ، 22مارس الماضى أيضا .

 


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