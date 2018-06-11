خطوات تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور × 6 مراحل

كتبت هدى أبو بكر

حدد الدستور فى المادة ( 146 ) خطوات تشكيل الحكومة ، حيث تمت بالفعل أولى هذه الخطوات بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان السابق، بتشكيل الحكومة الجديدة، أما باقى الخطوات فينتظر إتمامها خلال الساعات القادمة.

ووفقا للنص الدستورى والمادة ( 126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن الخطوات التالية عقب تكليف مدبولى بتشكيل الحكومة هى:

1 - يلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى.

2 - يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين.

3 - تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد.

4 - يعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه.

5 - يلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب ، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب).

6 – يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.

وهناك خطوات أخرى تتبع نصت عليها المادة ( 146 ) من الدستور فى حال عدم منح الحكومة الثقة من قبل البرلمان وهى:

1 - إذا لم تحصل الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان.

2 - إذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلا.

3 - يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

4 - وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

5 - فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.