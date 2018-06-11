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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:52 م
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حكومة إقليم كردستان تسلم 853 معتقلا متهما بالإنضمام لتنظيم داعش إلى بغداد

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:36 م
حكومة إقليم كردستان تسلم 853 معتقلا متهما بالإنضمام لتنظيم داعش إلى بغداد تنظيم داعش الإرهابى
بغداد (أ ش أ)
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أعلن منسق التوصيات الدولية فى حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري، اليوم الاثنين، أن حكومة الإقليم سلمت 853 معتقلا متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، خلال الأشهر الثمانية الماضية.

ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية عن زيبارى قوله - خلال مؤتمر صحفى - "إنه منذ يوليو 2017 إلى مارس 2018 بلغ عدد المتهمين بالإنضمام لتنظيم (داعش) فى سجون إقليم كردستان 2704 معتقلين".

وأوضح زيبارى أنه تم تسليم 853 معتقلا منهم إلى السلطات العراقية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

 

 


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