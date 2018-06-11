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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:34 م
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حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته 4 أطنان زيت طعام غير صالح للاستهلاك بإمبابة

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:17 م
حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته 4 أطنان زيت طعام غير صالح للاستهلاك بإمبابة زيت طعام مجهول المصدر -أرشيفية
كتب ــ سليم على
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قررت نيابة إمبابة، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 4.5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى. 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، أن تحريات رجال المباحث أسفرت عن قيام المتهم بتجميع كميات من الزيوت السابق استخدامها بمصانع رقائق البطاطس، حيث تعد غير صالحة للاستهلاك، ثم يضيف مذيبات كيمائية ضارة بالصحة عليها، وتنقيتها من الشوائب، ثم يعيد تعبئتها بجراكن بلاستيكية، ويعيد توزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات، كما تبين أن صاحب المصنع غير حاصل على تراخيص للعمل.

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