حالة الطقس اليوم الاثنين 11/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الاثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد والوجة البحرى والقاهرة ، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة العظمى 37 والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21 .

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح وملموس لتتدنى عن مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل.

ويكون الطقس لطيفاً إلى معتدل في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وتظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتكون الرياح غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء باردة نسبياً في عموم المناطق، مع ظهور السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتكون الرياح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وصيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية غلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.