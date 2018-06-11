جنوب السودان يصدر فئة أعلى من العملة الورقية مع استمرار التضخم

(رويترز)

قال البنك المركزى بجنوب السودان اليوم الاثنين، إنه سيصدر عملات ورقية بفئات أعلى تسمح لمواطنى البلاد بحمل كمية أقل من الأوراق النقدية فى ظل استمرار التضخم وما يصاحبه من انخفاض فى قيمة العملة.

وقال البنك: إنه سيطرح عملة فئة 500 جنيه تعادل للتداول هذا الشهر. وأعلى فئة يجرى تداولها فى الوقت الحالى هى المئة جنيه.

ويقترب اقتصاد جنوب السودان من الانهيار بعد فشل اتفاق سلام مع السودان فى عام 2015 واستمرار القتال. وأضر الصراع بإنتاج البلاد من النفط الخام، الذى يقبع عند أقل من نصف المستويات التى كان عليها قبل الحرب عند 245 ألف برميل يوميا.