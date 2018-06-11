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جنايات البحر الأحمر تؤجل قضية السائح الإيطالى المتهم بقتل مهند المصرى لـ8 أغسطس

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:44 م
جنايات البحر الأحمر تؤجل قضية السائح الإيطالى المتهم بقتل مهند المصرى لـ8 أغسطس محكمة -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، برئاسة المستشار عبد الباسط قاسم رئيس المحكمة، تأجيل نظر قضية السائح الإيطالى دى لوناردس إيفان، المتهم بقتل المهندس المصرى طارق الحناوى بمرسى علم، إلى الثامن من أغسطس المقبل للمرافعة .
 
كانت شهدت مدينة مرسى علم بداية أغسطس من العام الماضى قيام سائح إيطالى الجنسية بالتعدى بالضرب على مهندس مصرى يدعى طارق الحناوى، مما أدى إلى مصرعه بعد أن لطمه على الوجه وكان مريضا بالقلب، بسبب اعتراض المجنى عليه على دخول الجانى لمارينا القرى تحت الإنشاء المسئول عنها الضحية .
 
وعقب التحقيق معه وحبسه 4 أيام والتجديد له قررت محكمة الغردقة، إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنية، وتمت إحالته لمحكمة الجنايات التى قررت تأجيلها لأكثر من مرة حتى صدر قررت المحكمة اليوم بتأجيلها للثامن من أغسطس .
 
 
 

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