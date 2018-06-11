جلسة عرفية فاشلة تنتهى بمقتل شاب فى مركز مشتول السوق بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قتل شاب بمركز مشتول السوق بالشرقية، متأثرا بإصابته من طعنات نافذة، أثناء مشاجرة أعقبت حضوره جلسة صلح لم تكتمل.

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل أحمد ج ب فى جلسة صلح بين عائلتين بمدينة مشتول السوق .

وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء ذهاب المجنى عليه وأسرته لعائلة المتهم لإنهاء خلافات بينهم فى جلسة عرفية، وعندما شعرت أسرة المجنى عليها بعدم الرضا تركت الجلسة، فلاحقها اتنين من أسرة المتهم ونشبت بينهم مشادة تطورت لمشاجرة، وبمعاتبة المجنى عليه لهما طعناه طعنة نافذه بالبطن والرقبه أودت بحياته فى الحال.

وتمكن الرائد محمد فؤاد رئيس مباحث مشتول، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.