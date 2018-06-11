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توفيق عكاشة: حياة الدرديرى حبى الأول.. وأدعم التطبيع الشعبى مع إسرائيل

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:08 م
توفيق عكاشة: حياة الدرديرى حبى الأول.. وأدعم التطبيع الشعبى مع إسرائيل توفيق عكاشة
كتب حسن مجدى
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قال الإعلامى توفيق عكاشة أن برنامجه صاحب أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربى بالكامل وليس فى مصر فقط، موضحا أنه تلقى عرضا بـ24 مليون جنيه فى العام لتقديم برنامج على شاشة قناة النهار ولكنه رفضه قائلا "المسألة بالنسبالى مش مسألة فلوس".

 وأوضح عكاشة، خلال حواره ببرنامج شيخ الحارة، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن قناة الفراعين ستعود للبث 1 يوليو المقبل، مناشدا الإعلامية حياة الدرديرى بالعودة لتقديم برنامجها على شاشة قناة الفراعين، موضحا أنها ظلمت وأنه عاد لها بحقها، مشددا على أنه مدين لها بحياته، وأوضح أنها تعتبر الحب الأول فى حياته.

وقال عكاشة، أن لقاءه السفير الإسرائيلى كان من أجل وطنه مصر –على حد قوله- موضحا أنه ظلم فى إسقاط عضويته من البرلمان المصرى، ورفض المتاجرة بقضيته رغم تلقيه دعوات لمناقشة قضيته فى البرلمان الدولى والأوربى وكافة وسائل الإعلام العالمية، ولكنه رفض.

وتابع أنه رفع قضية للطعن فى إسقاط عضويته من البرلمان فى القضاء الإدارى وقبلت شكلا وموضعا ومحدد لها جلسة خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه مع التطبيع الشعبى مع إسرائيل، مشددا على أن البرلمان المصرى هو من خسر تواجده فيه وأنه لم يخسر البرلمان، موضحا أنه كان لديه الطموح فى تولى منصب رئيس مجلس النواب.


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توفيق عكاشة

حياة الدرديرى

اسرائيل

الفراعين




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو

ولا زمان يا عكش

فوق

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