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توغل إسرائيلى محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:45 ص
توغل إسرائيلى محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى
غزة (أ ش أ)
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توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الاثنين، بشكل محدود فى أراضى المواطنين والمزارعين الفلسطينيين وسط أعمال تجريف وإطلاق نار متقطع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن سبع آليات عسكرية إسرائيلية تضم أربع دبابات وثلاث جرافات"D9" انطلقت من موقع "المدرسة" العسكرى الإسرائيلى الجاثم خلف السياج الحدودى شرق البريج وتوغلت لمسافة 150 مترا فى الأراضى الزراعية شرق المخيم وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وأسلاك شائكة، مع إطلاق نار متقطع، وتحليق لطائرات استطلاع فى أجواء المكان.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى فى المناطق الحدودية على طول امتداد السياج الحدودى شرق القطاع، وتقوم بأعمال تجريف ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم.

 


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