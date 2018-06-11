تنفيذ 860 حكما وضبط 108 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 612 حكمًا جزئيا و33 حكم مستأنف و178 حكم غرامات، 3هاربين من أحكام جنائية و34 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 10900 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 108 متهمين هاربين محكوم عليه. وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.