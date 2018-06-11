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الإثنين، 11 يونيو 2018 11:07 ص
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تمديد مهمة البعثة العسكرية الأوروبية بجمهورية مالى لمدة عامين

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:44 ص
تمديد مهمة البعثة العسكرية الأوروبية بجمهورية مالى لمدة عامين الاتحاد الأوروبى
نواكشوط ( أ ش أ )
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قالت صحيفة "الصحراء" الموريتانية الصادرة اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبى قرر تمديد مهمة بعثته العسكرية فى جمهورية مالى لمدة عامين تنتهى فى مايو عام 2020 .

وأوضحت الصحيفة ، واسعة الانتشار، أن الأوربيين وسعوا نطاق البعثة التى تقوم بتدريب الجيش المالى لتشمل بالإضافة إلى الجيش المالى القوة المشتركة الجديدة لمكافحة الجماعات الإرهابية فى الساحل التابعة لمجموعة الخمسة ( مالى وبوركينافاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا).

وأضافت أنه بموجب الهيكلة الجديدة لهذه المهمة ستقدم البعثة الأوروبية فى مالى المشورة والدعم التدريبى للقوة المشتركة لمجموعة الخمس فى الساحل، كجزء من الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبى لدعم مجموعة الساحل.

وقرر الأوربيون - حسب الصحيفة - زيادة موازنة البعثة فى مالى من 33 مليون يورو خلال العامين الماضيين إلى59.7  مليون يورو.

 

 


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