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تقدم اليمين والاحزاب الاخرى تراوح مكانها في الانتخابات المحلية في ايطاليا

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:49 م
تقدم اليمين والاحزاب الاخرى تراوح مكانها في الانتخابات المحلية في ايطاليا الانتخابات الإيطالية
أ ف ب
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سجل الائتلاف اليمينى الايطالى، بقيادة الرابطة (يمين متطرف) فوزا انتخابيا جديدا فى الاقتراع الجزئى، وفاز بعدة مدن كبرى، في حين ان القوى السياسية الاخرى تراوح مكانها.

ودعى 6,7 مليون ناخب، الى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية، في 760 مدينة واثنتين من دوائر روما الـ15، في اول اختبار للاحزاب الداعمة للحكومة الشعبوية الجديدة.

وكان جميع رؤساء البلديات المنتهية ولايتهم في المدن الرئيسية (سيينا وبيزا وبريشا وفيشينزا) من يسار الوسط يحظون بدعم الحزب الديموقراطى.

ودعمت كاتانيا، اكبر مدينة يجري فيها الاقتراع، مع 294 الف نسمة اليمين، وكذلك فيشينزا. وتمكن اليسار من الحفاظ على بريشا وتواجه مرشحا يمينيا في سيينا وبيزا.

فى ميسينا (243 الف نسمة) الذي يقود رئيس بلديتها المنتهية ولايته لائحة مدنية، سيتنافس مرشح يمينى مع آخر من المعسكر نفسه، او ربما من اليسار، وفقا للنتائج النهائية، التي لم تعرف بعد.

وحركة خمس نجوم، التي احتلت المرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية، في الرابع من مارس، مع اكثر من 32% من الاصوات، غائبة عن الاقتراع فى المدن الرئيسية.

في بيزا، حصلت حركة خمس نجوم على 10% من الاصوات، وفقا للنتائج الاولية و13% في ميسينا.

 


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