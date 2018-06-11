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تعرف على حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه.. ومصادر مصرفية: لا صحة لذلك

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:33 م
تعرف على حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه.. ومصادر مصرفية: لا صحة لذلك الورقة المزعومة
كتب - أحمد يعقوب
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أثار تداول تصميم ورقة نقدية من فئة الـ500 جنيه، الجدل خلال الأيام الماضية، وهو ما انتشر بشكل كبير على شبكات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، ويوضح "اليوم السابع" فى هذا التقرير حقيقة إصدار البنك المركزى المصرى لتلك الفئة.

 

قالت مصادر مصرفية مسؤولة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لا نية فى الوقت الحالى لإصدار ورقة نقدية من فئة الـ500 جنيه، مؤكدة على أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، وأن وضع الاقتصاد المصرى حاليًا الذى يشهد تعافيًا ملحوظًا بشهادة المؤسسات الدولية من حيث المؤشرات الكلية التى تشمل معدل النمو والى تجاوز الـ5%، وتراجع معدل التضخم إلى 11% خلال شهر مايو 2018، يحول دون إصدارها خلال الفترة الحالية.

 

وأضافت المصادر، أن الورقة فئة الـ500 جنيه المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعى، غير صحيحة، حيث احتوى وجه الورقة النقدية على توقيع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، وبتاريخ إصدار 15 نوفمبر 2016، موضحة أن فترة رئاسة هشام رامز للبنك المركزى المصرى انتهت فى 27 نوفمبر 2015.

 

وأضحت المصادر أن عملية طباعة البنكنوت تراعى حسابات معدلات التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – ومعدل النمو الاقتصادى وتعد الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه أكبر فئات النقد المصدرة فى مصر حاليًا، وكان البنك المركزى المصرى، طرحها للتداول خلال شهر مايو من عام 2007.


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أخبار الاقتصاد

500 جنيه

ورقة نقدية من فئة 500 جنيه

طارق عامر

هشام رامز




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