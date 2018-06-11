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الإثنين، 11 يونيو 2018 11:07 ص
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ترامب وكيم يناقشان غدا قضايا نزع السلاح النووى والسلام فى شبه الجزيرة الكورية

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:47 ص
ترامب وكيم يناقشان غدا قضايا نزع السلاح النووى والسلام فى شبه الجزيرة الكورية زعيم كوريا الشمالية والرئيس الأمريكى دونالد ترامب
بيونج يانج (أ ش أ)
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قالت وسائل الإعلام الحكومية فى كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المنتظر أن يناقشا -عندما يجتمعان غدا - قضايا نزع السلاح النووى والسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية ومسائل أخرى "يقتضيها عصر التغيير".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فى تقرير باللغة الإنجليزية أن هناك وجهات نظر واسعة النطاق وعميقة بشأن مسألة إقامة علاقات جديدة بين بيونج يانج وواشنطن، وبناء آلية دائمة لحفظ السلام فى شبه الجزيرة الكورية، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومسائل أخرى ذات اهتمام مشترك بحسب ما يقتضيه عصر التغيير.

وأشارت الوكالة إلى أن اجتماع القمة بين كيم وترامب يعد الأول من نوعه فى التاريخ بين الدولتين ، وسيعقد "تحت اهتمام وتوقعات كبيرة من العالم بأسره".

وكان كيم وترامب قد وصلا إلى سنغافورة أمس لعقد أول قمة من نوعها على الإطلاق غدا بين الزعيمين الحاليين للخصمين.

واستقبل الزعيم الكورى الشمالى لدى وصوله إلى مطار شانجى الدولى وزير الخارجية السنغافورى فيفيان بالاكريشنان وعدد من كبار المسئولين، كما التقى كيم برئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونج فى القصر الرئاسى إستانا.

وقالت الوكالة إن كيم أعرب عن شكره العميق للحكومة السنغافورية لتعاونها المخلص فى توفير كافة الظروف وأفضل وسائل الراحة لاجتماع القمة والمحادثات التاريخية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وناقش كيم ورئيس الوزراء السنغافورى قضايا تنمية العلاقات الثنائية بين بلديهما بطريقة شاملة من خلال تنشيط التبادل والتعاون واسع النطاق مع الحفاظ على العلاقات الممتازة وتعميق العلاقات الودية بين البلدين.

 


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