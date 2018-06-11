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ترامب: "التجارة العادلة تسمى الآن التجارة الحمقاء"

الإثنين، 11 يونيو 2018 07:08 ص
ترامب: "التجارة العادلة تسمى الآن التجارة الحمقاء" ترامب
(رويترز)
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نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وابلا من التغريدات على تويتر اليوم الاثنين صب فيه غضبه على بعض من أوثق حلفاء واشنطن بحلف شمال الأطلسى بسبب العجز التجارى الأمريكى عقب اجتماع قمة مثير للانقسام لمجموعة السبع فى كندا.

وقال ترامب الموجود فى سنغافورة لحضور اجتماع مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون إن "التجارة النزيهة يُطلق عليها الآن التجارة الحمقاء إن لم تكن متبادلة.

وأضافت: "ليس عدلا بالنسبة للشعب الأمريكى أن يبلغ العجز التجارى 800 مليار دولار، "لماذا يتعين على كرئيس للولايات المتحدة السماح لدول بمواصلة تحقيق فائض تجارى ضخم مثلما هو الحال بالنسبة لهم منذ عقود فى الوقت الذى يتعين فيه على مزارعينا وعمالنا ودافعى الضرائب دفع مثل هذا الثمن الباهظ وغير العادل؟".

 


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