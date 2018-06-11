ترامب: أتمنى أن تسير القمة مع كيم جونج أون "بشكل جيد"

سنغافورة (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الاثنين عن امتنانه لرئيس الوزراء السنغافورى لى هسين لونج على دور بلاده فى استضافة القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، معربا عن تقديره لحسن الاستضافة والمهنية والصداقة.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية فى نسختها الانجليزية عن ترامب قوله فى كلمته أمام لونج لدى بدء اجتماعهما صباح اليوم فى سنغافورة: "نحن لدينا اجتماع مهم للغاية فى يوم الغد، وانا اعتقد أن الأمور يمكن أن تسير بشكل جيد للغاية..لكننا نقدر حسن ضيافتك ومهنيتك واحترامك".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب من المتوقع أن يلتقى طاقم السفارة الأمريكية فى سنغافورة بعد وقت قليل..وفى غضون ذلك، التقى دبلوماسيون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلف ابواب مغلقة فى فندق ريتز كارلتون فى سنغافورة، وذلك فى محاولة لتضييق هوة الخلافات بينهما قبيل القمة المرتقبة بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون صباح غد الثلاثاء.

كما أفادت الصحيفة أن اجندة اللقاء تضع على رأس جدول أعمالها قضية إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعه فيه..فيما يقول محللون إن كيم من المرجح أن يطلب من واشنطن ضمانات أمنية وتخفيف للعقوبات فى المقابل، بجانب احتمالية مناقشة ابرام معاهدة للسلام لإنهاء حالة الحرب بين الجارتين الكوريتين.