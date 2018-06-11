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الإثنين، 11 يونيو 2018 11:07 ص
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تداول صور تظهر قوة المصافحة بين ماكرون وترامب

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:17 ص
تداول صور تظهر قوة المصافحة بين ماكرون وترامب ماكرون وترامب
كتب أحمد علوى
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أظهرت عدد من الصور نشرتها وكالات الأنباء العالمية، ما فعله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بيد نظيره الأمريكى دونالد ترامب، بعد أن تصافحا على خلفية قمة "مجموعة السبع" السبت الماضى فى مقاطعة كيبيك الكندية.

ورصدت الصور يد ترامب باهتة اللون بعد ضغط الرئيس الفرنسى بقوة عليها، ليترك أثر إبهامه مطبوعا عليها، فى إشارة إلى أن الأخير صافحه بقوة.

ومن جانبه برر ترامب مصافحة ماكرون "القوية" له بأن علاقتهما جيدة وخاصة جدا.

يذكر أن ترامب تراشق مع بعض زعماء مجموعة السبعة، يوم السبت الماضى بعد فرض الأخير فى مارس الماضى رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% والألومنيوم بنسبة 10% من دول العالم بما فى ذلك حلفاء الولايات المتحدة (الاتحاد الأوروبى وكندا).

 
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مصافحة ماكرون لترامب
مصافحة ماكرون المؤلمة لترامب
مصافحة ماكرون المؤلمة لترامب

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ترامب

مصافحة ماكرون لترامب

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