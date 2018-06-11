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تحريات مباحث التموين بالجيزة عن مصنع زيوت الطعام بإمبابة: "غير مرخص"

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:00 ص
تحريات مباحث التموين بالجيزة عن مصنع زيوت الطعام بإمبابة: "غير مرخص" اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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تحقق نيابة إمبابة مع صاحب مصنع، لاتهامه بحيازة 4.5 طن من زيت الطعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم يحصل على كميات من الزيوت السابق استخدامها بمصانع رقائق البطاطس، حيث تعد غير صالحة للاستهلاك، ثم يضيف مذيبات كيمائية ضارة بالصحة عليها، وتنقيتها من الشوائب.

وتوصلت التحريات ومعاينة المصنع، أن المتهم يعيد تعبئة الزيوت بجراكن بلاستيكية، ثم توزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات، كما تبين أن صاحب المصنع غير حاصل على تراخيص للعمل.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط "ف.ح" صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بإمبابة، فى تجميع كميات من الزيوت السابق استخدامها ، وإعادة بيعها مرة أخرى.

وبمداهمة المصنع تم ضبط مالكه، وبحوزته 4.5  طن من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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