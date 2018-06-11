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تجديد حبس 9 متهمين إخوان بقضايا إرهاب 45 يومًا

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:26 م
تجديد حبس 9 متهمين إخوان بقضايا إرهاب 45 يومًا محكمة،ارشيفية
كتب أحمد حسنى
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جددت الدائرة 21 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حبس 9 متهمين فى 4 قضايا بالإنتماء لجماعة أسست  على خلاف القانون 45 يوماً.

 وشملت القائمة المتهمون  في القضية رقم 316 لسنة 2017 وهم كلا من "هشام أحمد يوسف وإسلام منصور وأحمد  على عبد المالك، وإبراهيم السيد فوزى، وماهر محمد سليمان، وأسامة محمد عبد العزيز"، والقضية رقم 900 لسنة 2017 المتهم محمد شحته عبد العليم ، والقضية رقم 471  لسنة 2017 المتهم شريف محمد رضوان ، والقضية رقم 598 لسنة 2016 المتهم محمد خلف إبراهيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وتكوين تنظيم ضم عددا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولى مسئوليتها مجدى زايد التواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقارى والريادة العقارية، والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقارى وكواترو للاستثمار العقارى


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