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الإثنين، 11 يونيو 2018 06:59 م
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تجديد حبس شريف الروبي 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:11 م
تجديد حبس شريف الروبي 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة شريف الروبى - ارشيفيه
كتبت أمنية الموجى
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جددت  نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ، حبس شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل ، 15 يوما على خلفية التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور . 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

 


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