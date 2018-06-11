تجديد حبس المتهم بالتحرش والاعتداء على الفتيات بـ"مطواة" بـ"ساقية مكى"

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام عاطل بالاعتداء على الفتيات والسيدات باستخدام سلاح أبيض والتحرش بهن، وملامسة أجزاء حساسة من جسدهن، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وطلبت تقرير تفريغ كاميرات المراقبة التى التقطت المتهم أبان تنفيذه بعض الوقائع لإرفاقها بملف التحقيقات فى القضية.

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة العامة تعد قائمة أدلة ثبوت لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات باتهامات التحرش وهتك العرض وحيازة سلاح أبيض، مؤكداً أنه تستند خلال التحقيقات إلى أقوال المجنى عليهن الذين جاءت مجمل أقوالهن أمام النيابة لتؤكد أن المتهم ظل يتتبعهم أبان سيرهم فى الشوارع العامة والطرقات، ولامس مناطق حساسة من أجسادهن، وبعض منهن اعتدى عليهن بأداة حادة، قاطعًا ملابسهن وكاشفًا عن مناطق حساسة من أجسادهن.

وتابع المصدر، أن النيابة العامة تستند فى تحقيقات وإعداد أمر الإحالة، إلى نتائج تفريغ كاميرات المراقبة والتى أظهرت المتهم أبان تنفيذه أحدى الجرائم، حيث تتبع أحدى الفتيات أثناء سيرها بصحة والدها، بمنقطة ساقية مكى، وانتظر مرورها من أمامه، ودار خلفها مشهراً أداة حادة (سلاح أبيض)، وتوجه إليها مسرعًا وضربها فى منطقة حساسة، وفر هارباً.

وأشار المصدر، إلى أن تحريات المباحث الأولية التى تسلمتها النيابة أشارت إلى تورط المتهم فى ارتكاب ما يقرب من 8 وقائع مماثلة، وأن النيابة تنتظر التحريات التكميلية؛ لإرفاقها بملف التحقيقات فى القضية، ومن ثم استدعاء ضابط الواقعة مجرى التحريات لسماع أقواله؛ وأرفاقها بمحضر الواقعة لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وكشف المصدر، عن أن العقوبات المنتظر توقيعها على المتهم تتراوح ما بين الحبس من سنة لخمس سنوات وربما غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه؛ وذلك وفقاً للمادة 267 لمواد القانون، خاصة وأن المتهم أرتكب جريمته وهو حاملاً للسلاح، مؤكداً أن قرار إحالته للمحاكمة سيتم توقيعها خلال أيام قليلة، وعقب انتهاء التحقيقات.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، جدد حبس عاطل متهم؛ بالاعتداء على الفتيات والسيدات باستخدام سلاح أبيض فى أماكن حساسة بأجسادهن، أثناء سيرهن بالشوارع العامة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت تحريات رجال المباحث عقب فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، وإجراء التحريات أن المتهم "عاطل " ويقيم بمنطقة ساقية مكي، وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، وأمناء الشرطة طارق عجورة ووائل جمال وطه عبد المنعم، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع اعتداء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.